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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Roller-Fahrer aus dem Verkehr gezogen
Aurich - Autofahrer gestoppt
Norden - Unfallflucht
Aurich - Nach Unfall geflüchtet /

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großheide - Roller-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Polizeibeamte haben am Dienstag in Großheide die Fahrt eines 18-Jährigen beendet. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer des bauartveränderten Kleinkraftrades deutlich zu schnell unterwegs war und er keine erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Weiterhin war das Kennzeichen gefälscht. Gegen den 18-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Autofahrer gestoppt

Am Dienstag haben Polizeibeamte in Aurich einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle in der Straße des Handwerks stellten die Beamten fest, dass der 55-jährige Fahrer alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 0,7 Promille. Ferner war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Norden - Unfallflucht

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Norden Zeugen. Am Dienstag touchierte ein derzeit unbekannter Autofahrer in der Straße Im Spiet, auf Höhe der Hausnummer 149, einen in einer Parklücke stehenden grauen VW Polo. Der VW wurde hinten links beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unbekannte. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen 7.20 Uhr und 15 Uhr. Die Polizei Norden nimmt unter 04931 9210 Zeugenhinweise entgegen.

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

In Aurich ist ein Autofahrer nach einem Zusammenstoß geflüchtet. Zwischen dem 07.03.2026 und dem 11.03.2026 stieß ein derzeit unbekannter Autofahrer in der Straße Breiter Weg gegen einen schwarzen Kia und beschädigte dadurch die Fahrertür des Fahrzeugs. Ohne einen Personalienaustausch zu veranlassen, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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