Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Nach Unfall schwer verletzt

Ihlow - Nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Nach Unfall schwer verletzt

Am Mittwoch hat es in Südbrookmerland einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Gegen 13.40 Uhr beabsichtigte ein 12-jähriger Radfahrer die Upender Straße zu überqueren. Dabei übersah er einen 19-jährigen VW-Fahrer, der in Richtung Kuhlerplatz fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Schüler wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ihlow - Nach Unfall nicht mehr fahrbereit

In Ihlow hat es am Mittwoch einen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gegeben. Eine 18 Jahre alte VW-Fahrerin fuhr gegen 16.45 Uhr auf der Auricher Straße in Richtung Riepe. Als sie nach links in die Bürgermeister-Smid-Straße einbiegen wollte, übersah sie den entgegenkommenden 29-jährigen Kradfahrer. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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