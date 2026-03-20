Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: PI Aurich/Wittmund: Polizei warnt vor Betrugsmasche bei der Suche nach Handwerkern im Internet

PI Aurich/Wittmund (ots)

PI Aurich/Wittmund: Polizei warnt vor Betrugsmasche bei der Suche nach Handwerkern im Internet

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei vor einer Betrugsmasche, die derzeit vermehrt im Landkreis Wittmund festgestellt wurde. In mehreren Fällen suchten Bürgerinnen und Bürger über das Internet nach regionalen Handwerksbetrieben und kontaktierten dabei häufig das erstbeste Suchergebnis. Die angegebenen Telefonnummern waren oftmals Mobilfunknummern oder Festnetzanschlüsse mit Weiterleitung auf Handys und führten zu angeblichen Handwerkern, die kurzfristig Termine anboten. Die vor Ort erschienenen Personen waren jedoch in vielen Fällen nicht aus der Region. Auf Nachfrage gaben sie an, als Subunternehmer für ortsansässige Betriebe tätig zu sein. Die ausgeführten Arbeiten erweckten lediglich den Anschein, das Problem behoben zu haben. Im Anschluss verlangten die Täter deutlich überhöhte Preise. Durch gezielte und geschickte Gesprächsführung setzten sie ihre Kunden unter Druck, sodass die geforderten Beträge häufig direkt vor Ort bezahlt wurden.

Die Polizei rät daher:

- Nutzen Sie bei der Suche nach Handwerkern nicht unüberlegt das erstbeste Internetergebnis - Prüfen Sie die Anbieter sorgfältig, beispielsweise durch Bewertungen, vollständige Impressumsangaben und regionale Erreichbarkeit - Seien Sie misstrauisch bei ungewöhnlich schnellen Terminvergaben oder fehlender Transparenz - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und bestehen Sie auf eine nachvollziehbare Rechnung - Im Zweifel kontaktieren Sie bekannte, regionale Betriebe oder holen Sie mehrere Angebote ein

Sollten Sie Opfer einer solchen Betrugsmasche geworden sein oder einen entsprechenden Verdacht haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei.

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