Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich/Wittmund: Mutmaßlicher Brandstifter in Untersuchungshaft

Aurich/Wittmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich/Wittmund

Mutmaßlicher Brandstifter in Untersuchungshaft

Ein mutmaßlicher Brandstifter ist am Mittwoch in Wittmund von der Polizei festgenommen worden. Der 24-jährige Mann aus Aurich steht im Verdacht, Ende August 2025 einen Pkw auf einem Innenhof an der Großen Mühlenwallstraße in Brand gesetzt zu haben. Er wird außerdem verdächtigt, für weitere Brände in der Auricher Innenstadt verantwortlich zu sein. Die Ermittlungen in dem Zusammenhang dauern aktuell an.

Der 24-Jährige ist polizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getreten.

Aufgrund der inzwischen vorliegenden Beweislage wurde durch die Staatsanwaltschaft Aurich ein Haftbefehl beantragt und durch das Amtsgericht Aurich erlassen. Beamte der Polizeiinspektion Aurich / Wittmund nahmen den Tatverdächtigen am Mittwoch in Wittmund fest.

Das Amtsgericht Aurich ordnete noch am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich gegen den Beschuldigten den Vollzug der Untersuchungshaft an. Der 24-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die weiteren Ermittlungen, auch zu möglichen Zusammenhängen zu weiteren Bränden in der Auricher Innenstadt, dauern an.

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