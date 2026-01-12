Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 15-Jähriger sprengt Mülleimer - Polizistin im Feierabend stellt Feuerwerkszündler

Gelsenkirchen (ots)

Eine aufmerksame Polizistin hat am Freitagnachmittag, den 9. Januar 2026, einen 15-Jährigen gestellt, der zuvor einen Mülleimer in Hassel mit Feuerwerkskörpern gesprengt hatte.

Gegen 14.30 Uhr befuhr sie mit ihrem Pkw den Eppmannsweg, als sie aus der Bushaltestelle "Hasseler Straße" einen lauten Knall hörte. Sie entdeckte dort zwei Jugendliche und einen zerstörten Mülleimer. Als sie die beiden ansprach, flüchteten diese zunächst. Der aufmerksamen Polizistin gelang es, den 15-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit zu stellen und weitere Polizisten zu alarmieren. Bei einer Kontrolle fanden die Beamten einen weiteren Feuerwerkskörper und zwei E-Zigaretten, die einen Verstoß gegen das Tabakerzeugnisgesetz darstellen. Sie stellten die Gegenstände sicher. Den Jugendlichen aus Gelsenkirchen erwartet ein Strafverfahren.

