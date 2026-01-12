PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 15-Jähriger sprengt Mülleimer - Polizistin im Feierabend stellt Feuerwerkszündler

Gelsenkirchen (ots)

Eine aufmerksame Polizistin hat am Freitagnachmittag, den 9. Januar 2026, einen 15-Jährigen gestellt, der zuvor einen Mülleimer in Hassel mit Feuerwerkskörpern gesprengt hatte.

Gegen 14.30 Uhr befuhr sie mit ihrem Pkw den Eppmannsweg, als sie aus der Bushaltestelle "Hasseler Straße" einen lauten Knall hörte. Sie entdeckte dort zwei Jugendliche und einen zerstörten Mülleimer. Als sie die beiden ansprach, flüchteten diese zunächst. Der aufmerksamen Polizistin gelang es, den 15-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit zu stellen und weitere Polizisten zu alarmieren. Bei einer Kontrolle fanden die Beamten einen weiteren Feuerwerkskörper und zwei E-Zigaretten, die einen Verstoß gegen das Tabakerzeugnisgesetz darstellen. Sie stellten die Gegenstände sicher. Den Jugendlichen aus Gelsenkirchen erwartet ein Strafverfahren.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Pressestelle
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 12:06

    POL-GE: Vandalismus an Schule in Gelsenkirchen-Schalke

    Gelsenkirchen (ots) - Am Samstag, 10.01.2026 um 19:59 Uhr, alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem zwei Jugendliche an der Friedrich-Grillo-Schule in Gelsenkirchen-Schalke ein Fenster eingeschlagen hatten. Beim Erblicken der Polizeibeamten flüchteten die beiden Jugendlichen fußläufig, konnten jedoch nach kurzer Nacheile gestellt werden. Die beiden erwartet nun ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 20:00

    POL-GE: Schusswaffenfund bei Verkehrskontrolle - Einsatz von Spezialeinheiten in Gladbeck

    Gelsenkirchen (ots) - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Gelsenkirchen-Heßler fanden Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen am Donnerstag, 8. Januar 2026, mehrere Waffen. Der mit mehreren männlichen Personen besetzte Pkw aus Gladbeck fiel den Einsatzkräften gegen 10 Uhr auf der Grothusstraße auf und wurde im Bereich des Lehrhovebruchs angehalten und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren