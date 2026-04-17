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Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim: Kind bei Verkehrsunfall verletzt, Zeugen gesucht

Viernheim (ots)

Am Mittwoch (15.04) ereignete sich gegen 13:20 Uhr in Viernheim, Illerstraße / Ecke Nibelungenstraße, ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein 11-jähriger Junge aus Viernheim war mit seinem Fahrrad unterwegs, als er von einem bislang unbekannten Fahrzeug erfasst und zu Fall gebracht wurde. Der Junge erlitt dabei leichte Verletzungen. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 / 94400 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Zimmermann, PK, PSt. Lampertheim-Viernheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Matthias Rau, PHK

Telefon: 06206 / 9440-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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