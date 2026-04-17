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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Einbrecher erbeuten Zigaretten aus Supermarktkiosk und flüchten

Alsbach-Hähnlein (ots)

Am frühen Freitagmorgen (17.04.) erbeuten zwei bislang unbekannte Täter gegen 03.00 Uhr zahlreiche Zigaretten aus einem Supermarktkiosk in der Straße "In der Pfarrtanne". Es handelte sich ersten Erkenntnissen zufolge um zwei Männer, die zunächst die Glasfront beschädigten und dadurch in den Markt gelangten. Dort erbeuteten die beiden dunkel gekleideten Männer einige Zigaretten aus der Auslage eines Kiosk, ehe sie unerkannt entkamen. Nach erster Schätzung beläuft sich der entstandene Schaden insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die etwaige Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit den ermittelnden Kriminalbeamtinnen und -beamten des Kommissariats 21/22 in Darmstadt unter 06151 / 969-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thilo Becker
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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