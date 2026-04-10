Polizei Dortmund

POL-DO: Gefährliche Fahrweise und anschließende Flucht in Lünen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0305

Was für die Einsatzkräfte als routinemäßige Streifenfahrt begann, entwickelte sich an der Kreuzung Münsterstraße / Kurt-Schumacher-Straße in Lünen binnen Sekunden zu einer Verfolgungsfahrt. Trotz roter Ampeln, Missachtung von Verkehrsverboten und einer abrupten Wendung am Krankenhaus endete die Fahrt - doch der Fahrer entkam unerkannt zu Fuß. Zurück blieben drei Insassen, ein sichergestelltes Fahrzeug und Waffen im Kofferraum

Am Donnerstag, 9. April 2026, sprach eine Frau um 17:28 Uhr an der Einmündung Steinstraße/Münsterstraße die Besatzung eines Streifenwagens an. Sie hatte kurz zuvor einen Mercedes beobachtet, der viel zu schnell und über rot westlich in die Münsterstraße abgebogen sei. Die Einsatzkräfte beschlossen, dem Auto nachzufahren.

An der Kreuzung Münsterstraße/Kurt-Schumacher-Straße entdeckten sie den Mercedes. Der Fahrer fuhr deutlich zu schnell auf der Kurt-Schumacher-Straße Richtung Norden. Als er den Streifenwagen bemerkte, beschleunigte der Fahrer stark und entzog sich der Kontrolle. Dabei fuhr er zwei Mal über rote Ampeln und zwischenzeitlich durch den Gegenverkehr. Die Einsatzkräfte folgten mit Blaulicht und Martinshorn. Konkrete Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer konnten im Verlauf der Fahrt nicht festgestellt werden.

Die Flucht führte schließlich in die Wendeschleife eines Krankenhauses. Dort verließ der Fahrer das Fahrzeug und flüchtete zu Fuß in nordöstliche Richtung. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Person nicht mehr angetroffen werden.

Kurios: Im Fahrzeug saßen noch drei junge Männer (19, 19 und 18 Jahre alt); darunter der Mieter des Pkw. Alle gaben an, dass sie nicht gefahren seien. Im Zuge der Maßnahmen wurden im Kofferraum eine PTB-Pistole (Schreckschuss) samt Munition sowie ein Messer aufgefunden und sichergestellt. Zudem hatte einer der Beifahrer eine größere Menge Bargeld dabei. Die Mobiltelefone der Insassen, die aufgefundenen Gegenstände, das Bargeld sowie das Fahrzeug stellten die Einsatzkräfte sicher.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie zur Identität des flüchtigen Fahrers dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Fahrer machen können. Er wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 17 Jahre alt - 170 bis 175 cm groß - Dünne Statur - Komplett schwarz gekleidet

Hinweise melden Sie bitte unter 0231/1323121 der Polizeiwache Lünen.

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