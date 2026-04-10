Polizei Dortmund

POL-DO: Spezialeinsatzkräfte nehmen Mann nach Einbruch und Raub fest - Zahlreiche Waffen sichergestellt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0303

Am Donnerstagabend (09.04.) brach ein Mann zunächst in ein Mehrfamilienhaus ein und verschanzte sich anschließend in seiner Wohnung. Spezialeinsatzkräfte nahmen ihn schließlich fest.

Gegen 18 Uhr kehrte ein 45-jähriger Dortmunder vom Einkaufen zu seiner Wohnung an der Fritz-Reuter-Straße zurück. Dabei kam ihm ein Mann entgegen, der ein Fahrrad schob, welches der 45-Jährige als sein eigenes wiedererkannte. Er eilte dem Mann hinterher und sprach ihn an.

Die beiden Männer gerieten zunächst verbal aneinander. Im Verlauf des Streits zog der Tatverdächtige eine Schusswaffe und gab zwei Schüsse in Richtung des Dortmunders ab. Anschließend flüchtete der Mann und ließ das Fahrrad zurück. Als der unverletzte Dortmunder zu seiner Wohnung zurückkehrte stellte er fest, dass die Wohnungstür aufgebrochen und Gegenstände entwendet wurden.

Einsatzkräfte trafen den Tatverdächtigen wenig später vor einem Mehrfamilienhaus an der Schillerstraße an. Beim Erblicken der Beamten flüchtete er in seine Wohnung, verschloss die Tür und drohte den Einsatzkräften. Im weiteren Verlauf versuchte der Mann, Feuer in seiner Wohnung zu legen - der Versuch misslang glücklicherweise.

Die Beamten sperrten den Bereich weiträumig ab. Mehrere Versuche, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen, blieben erfolglos. Spezialeinsatzkräfte verschafften sich schließlich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung und nahmen den 33-jährigen Dortmunder unter Androhung der Schusswaffe und mithilfe des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) fest.

Der 33-Jährige wurde bei der Festnahme leicht verletzt. Ein freiwilliger Atemalkoholwert verlief negativ, der anschließende freiwillige Drogenvortest fiel positiv auf Amphetamine und THC aus. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten ein ganzes Waffenarsenal: Unter anderem wurden mehrere PTB-Waffen, eine Machete und ein Teleskopschlagstock sichergestellt.

Die Beamten fertigten zahlreiche Strafanzeigen gegen den 33-Jährigen - Unter anderem wegen räuberischen Diebstahls, Tageswohnungseinbruch, Bedrohung, schwerer Brandstiftung und Verstößen gegen das Waffengesetz. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der Mann soll im Laufe des Tages einem Untersuchungsrichter vorgeführt werden.

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