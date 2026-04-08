Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Sachbeschädigung an Grundschule.

Lippe (ots)

In der Adolf-Meier-Straße warfen Unbekannte zwischen Donnerstag- und Dienstagmorgen (02. - 07.04.2026) mehrere Fensterscheiben an der Grundschule mit Steinen ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 6.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen am Oster-Wochenende im Bereich des Schulgebäudes geben können, setzen sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 mit dem Kriminalkommissariat 6 in Verbindung.

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