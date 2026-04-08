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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Niederschönhagen. Zeugen zu Verkehrsunfallflucht von weißem VW Golf 7 Kombi gesucht.

Lippe (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden, die sich bereits am 27.02.2026 gegen 16.30 Uhr in der Dorlastraße in Niederschönhagen ereignet haben soll. Ein Fußgänger beobachtete einen unbekannten Autofahrer, der mit seinem weißen VW Golf 7 Kombi in Richtung Blomberger Straße fuhr und dabei augenscheinlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Fahrer geriet auf den Grünstreifen und kollidierte in einer Kurve mit einem Leitpfosten, der aus seiner Verankerung gerissen und rund 20 Meter weiter geschleudert wurde. Statt als Unfallbeteiligter anzuhalten, setzte der Fahrer seine Fahrt mit hohem Tempo fort. Dabei fuhr er teilweise in den Gegenverkehr in Richtung Bad Meinberger Straße, wo ihm nach Zeugenangaben ein grauer VW ID 4 ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dieser soll dann gewendet und dem Unfallwagen hinterhergefahren sein. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die telefonisch unter (05231) 6090 Hinweise zum flüchtigen weißen VW Golf 7 Kombi sowie dem Fahrer geben können. Auch der gefährdete VW ID 4-Fahrer wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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