Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Müssen. Junge Radfahrerin durch Kollision mit Taxi lebensgefährlich verletzt.

Lippe (ots)

Am Ostermontag (06.04.2026) gegen 16.40 Uhr kam es an der Hüntruper Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer jungen Radfahrerin und einem Taxi. Der 80-jährige Taxi-Fahrer war mit seinen Fahrgästen in Richtung Hörster Straße unterwegs, als nach ersten Erkenntnissen unvermittelt eine 12-jährige Radfahrerin aus einem Feldweg (Rottweg) kam und die Straße kreuzte. Das Mädchen kollidierte mit dem Mercedes und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Krankenhaus. Auch der Taxi-Fahrer aus Lage wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Die Hüntruper Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme, bei der auch ein Verkehrsunfall-Team der Polizei Steinfurt unterstützte, bis etwa 20.30 Uhr gesperrt.

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