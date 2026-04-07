POL-LIP: Lemgo-Voßheide. Versuchte Sprengung eines Zigarettenautomaten.
Lippe (ots)
Im Maßbrucher Weg versuchten bislang Unbekannte am Abend des Ostersonntags (05.04.2026) gegen 22.20 Uhr einen Zigarettenautomaten im Einfahrtsbereich eines Industriegebäudes aufzusprengen. Mehrere Anwohner nahmen eine Explosion war und riefen die Polizei. Es gelang den Tätern nicht, den Automaten zu öffnen. Zeugen, die Hinweise zur Tat sowie verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, informieren bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 das Kriminalkommissariat 2.
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