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Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Voßheide. Versuchte Sprengung eines Zigarettenautomaten.

Lippe (ots)

Im Maßbrucher Weg versuchten bislang Unbekannte am Abend des Ostersonntags (05.04.2026) gegen 22.20 Uhr einen Zigarettenautomaten im Einfahrtsbereich eines Industriegebäudes aufzusprengen. Mehrere Anwohner nahmen eine Explosion war und riefen die Polizei. Es gelang den Tätern nicht, den Automaten zu öffnen. Zeugen, die Hinweise zur Tat sowie verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, informieren bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 das Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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