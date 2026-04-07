POL-LIP: Lemgo-Voßheide. Versuchte Sprengung eines Zigarettenautomaten.

Lippe (ots) - Ein Café in der Straße Im Ort war zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag (05./06.04.2026) das Ziel von Einbrechern. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten des Cafés zu verschaffen. Gestohlen wurden eine Geldkassette, eine Trinkgelddose sowie mehrere Kilogramm Kaffeebohnen. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer Hinweise ...

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