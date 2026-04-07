Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Heiden. E-Scooter-Fahrerin kollidiert mit geparktem Auto.

Lippe (ots)

In der Lemgoer Straße ereignete sich am Ostermontag (06.04.2026) gegen 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt wurde. Sie stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol. Die 34-Jährige aus Lage fuhr auf ihrem E-Scooter auf dem Standstreifen der Lemgoer Straße in Richtung Lemgo, als sie einen dort ordnungsgemäß geparkten Peugeot 107 übersah. Sie kollidierte frontal mit dem Wagen und stürzte. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch: Ein freiwilliger Alkoholvortest bei der Fahrerin schlug an. Auf der Polizeiwache wurde der 34-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Hinweis der Polizei: Ein E-Scooter ist ein Kraftfahrzeug; somit gelten beim Thema Alkohol und Drogen die gleichen Grenzwerte und rechtlichen Folgen wie beim Autofahren. Für Personen unter 21 Jahren oder in der Probezeit gilt die 0,0 Promille-Grenze. Ab 0,5 Promille drohen Bußgelder, Punkte und Fahrverbote und ab 1,1 Promille handelt es sich um eine Straftat.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell