Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Jugendlichen

Hettenleidelheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Obergasse in Hettenleidelheim wurde am Samstagmittag ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades leicht verletzt.

Der 17-Jährige befuhr am 28.03.2026 gegen 12:08 Uhr die Kirchengasse und wollte an der Einmündung zur Obergasse nach rechts abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw. Es kam zur Kollision, infolge derer der 17-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

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