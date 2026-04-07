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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. In Café eingebrochen.

Lippe (ots)

Ein Café in der Straße Im Ort war zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag (05./06.04.2026) das Ziel von Einbrechern. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten des Cafés zu verschaffen. Gestohlen wurden eine Geldkassette, eine Trinkgelddose sowie mehrere Kilogramm Kaffeebohnen. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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