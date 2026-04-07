POL-LIP: Detmold-Remmighausen. Geldkassette an Kiosk aufgebrochen.
Lippe (ots)
In der Remmighauser Straße brach ein Unbekannter am frühen Ostersonntag (05.04.2026) gegen 2 Uhr eine Geldkassette in einem Selbstbedienungskiosk auf und entwendete daraus etwas Bargeld sowie einen Kugelschreiber. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen: Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.
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