PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Einbrecher entwenden Schmuck aus Wohnhaus.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte sind zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag (02./03.04.2026) in ein Wohnhaus im Schildweg eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam eine Kellertür und gelangten durch diese in die Wohnräume. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Schmuck. Zeugenhinweise zum Einbruch erbittet das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren