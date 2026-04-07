POL-LIP: Lügde. Einbrecher entwenden Schmuck aus Wohnhaus.
Lippe (ots)
Bislang Unbekannte sind zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag (02./03.04.2026) in ein Wohnhaus im Schildweg eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam eine Kellertür und gelangten durch diese in die Wohnräume. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Schmuck. Zeugenhinweise zum Einbruch erbittet das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090.
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