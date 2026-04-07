Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Spork-Eichholz. Radfahrer entreißt Mädchen an Bushaltestelle die Geldbörse.

Lippe (ots)

An der Bushaltestelle Dreierkrugplatz in der Hornschen Straße wurde am Donnerstag (02.04.2026) gegen 17.30 Uhr ein Mädchen beraubt. Die 10-Jährige aus Detmold wartete dort gemeinsam mit einer Freundin auf den Bus, als sich unvermittelt ein unbekannter Radfahrer näherte und dem Mädchen die Geldbörse aus den Händen riss. Der Mann flüchtete auf seinem weiß-grauen E-Bike in Richtung Detmolder Innenstadt. Er soll ca. 1,80 m groß, 30 - 40 Jahre alt gewesen sein und habe eine weiße Jacke sowie eine braune Mütze getragen. Das Mädchen blieb unverletzt. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen, die telefonisch unter (05231) 6090 Hinweise zum Straßenraub geben können.

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