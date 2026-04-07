Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Spork-Eichholz. Randalierer leistet massiven Widerstand gegen Polizei und Rettungsdienst: Zwei Polizeibeamte verletzt.

Lippe (ots)

Am Freitagmorgen (03.04.2026) gegen 5.40 Uhr riefen besorgte Anwohner die Polizei, da ein Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Wiesengrund lautstark randalierte. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf den 27-jährigen Randalierer. Auf die Ansprache der Beamten reagierte der Mann nicht. Der Rettungsdienst wurde hinzugezogen, da der Verdacht eines möglichen Drogenkonsums bestand. Als die Rettungswagenbesatzung den Mann für eine Untersuchung mit ins Klinikum nehmen wollte, reagierte er zunehmend aggressiv und leistete massiven Widerstand. Er beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst und trat nach ihnen. Durch Tritte verletzte er eine 34-jährige Polizistin. Mehrere Beamte überwältigten den Mann schließlich gemeinsam, brachten ihn zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Der 27-Jährige sperrte sich weiterhin und verletzte einen 28-jährigen Polizisten durch einen Biss ins Bein. Erst einem Notarzt gelang es den Mann ruhig zu stellen, so dass er ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die betroffenen Polizeibeamten wurden ärztlich versorgt und blieben leicht verletzt im Dienst.

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