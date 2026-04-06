PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup- Bega. Einbruch in Firmengebäude.

Lippe (ots)

In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag (06.04.26) gegen 03:30 Uhr wurde der Polizei ein Einbruchalarm bei einer in der Bahnhofstraße in Bega ansässigen Firma gemeldet. Bei Eintreffen der Streifenwagen wurde festgestellt, dass sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft und mehrere Räumlichkeiten offensichtlich nach Wertgegenständen durchsucht hatten. Angaben zu erlangtem Diebesgut liegen bislang nicht vor. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich festgestellt haben, die in Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten sich mit der Polizei Lippe unter der Tel.-Nr. 05231/ 609-0 in Verbindung zu setzen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 06.04.2026 – 08:20

    POL-LIP: Lage- Hagen. Betrunkener verursacht Verkehrsunfall und flüchtet.

    Lippe (ots) - Am Karfreitag gegen 23:00 Uhr kam es in der Flachsrotte in Lage- Hagen zu einem Verkehrsunfall. Ein 45jähriger Lagenser fuhr mit seinem Ford zunächst gegen das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw und beschädigte im Anschluss eine Grundstücksmauer. Als mehrere Zeugen auf den Unfall aufmerksam wurden und den Fahrzeugführer ansprachen, flüchtete ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 08:19

    POL-LIP: Oerlinghausen. Betrunken gegen Verkehrszeichen gefahren.

    Lippe (ots) - Am Samstagabend (04.04.26) gegen 19:30 Uhr befuhr eine 72jährige aus Oerlinghausen mit ihrem Renault die Zeppelinstraße in Richtung Oerlinghausen und beabsichtigte in die Marienstraße abzubiegen. Hierbei kollidierte sie im Einmündungsbereich mit einem Verkehrsschild. Durch eine Unfallzeugin, welche die Verunfallte nach möglichen Verletzungen befragte, wurde in deren Atemluft Alkoholgeruch festgestellt. ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 08:16

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Einfamilienhaus.

    Lippe (ots) - (sb) In der Zeit zwischen Donnerstag (02.04.2026), 09:00 Uhr, und Samstag (04.04.2026), 11:00 Uhr, zerstörten unbekannte Täter die Scheibe eines Einfamilienhauses in der Händelstraße in Bad Salzuflen. Durch die zerstörte Scheibe gelangten sie in das Innere und durchwühlten die Räume. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen getätigt oder Personen festgestellt haben, werden gebeten sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren