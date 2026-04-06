Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup- Bega. Einbruch in Firmengebäude.

Lippe (ots)

In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag (06.04.26) gegen 03:30 Uhr wurde der Polizei ein Einbruchalarm bei einer in der Bahnhofstraße in Bega ansässigen Firma gemeldet. Bei Eintreffen der Streifenwagen wurde festgestellt, dass sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft und mehrere Räumlichkeiten offensichtlich nach Wertgegenständen durchsucht hatten. Angaben zu erlangtem Diebesgut liegen bislang nicht vor. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich festgestellt haben, die in Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten sich mit der Polizei Lippe unter der Tel.-Nr. 05231/ 609-0 in Verbindung zu setzen.

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