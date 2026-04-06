Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Betrunken gegen Verkehrszeichen gefahren.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (04.04.26) gegen 19:30 Uhr befuhr eine 72jährige aus Oerlinghausen mit ihrem Renault die Zeppelinstraße in Richtung Oerlinghausen und beabsichtigte in die Marienstraße abzubiegen. Hierbei kollidierte sie im Einmündungsbereich mit einem Verkehrsschild. Durch eine Unfallzeugin, welche die Verunfallte nach möglichen Verletzungen befragte, wurde in deren Atemluft Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest der hinzugerufenen Polizeibeamten bestätigte, dass Alkohol die Ursache für den Verkehrsunfall war. Der Oerlinghauserin wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Sie erwartet zudem ein Strafverfahren.

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