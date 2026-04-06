POL-LIP: Detmold. Einbruch in private Werkstatt.

Lippe (ots) - (rp) Am 02.04.2026, in dem Zeitraum von 18:45 Uhr bis 20:50 Uhr, kam es im Bohlenweg in Lemgo zu einem Einbruch in eine Privatwohnung. Der oder die unbekannten tatverdächtigen Personen hebelten zunächst eine Balkontür auf und durchsuchen im Anschluss mehrere Räume des Tatobjektes. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist zumindest Bargeld entwendet worden. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige ...

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