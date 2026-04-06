POL-LIP: Detmold. Einbruch in private Werkstatt.
Lippe (ots)
(rp) Zwischen dem 02.04.2026, ca. 15:00 Uhr, und dem 03.04.2026, ca. 12:45 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine private Werkstatt an der Stifterstraße in Detmold ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde hierbei ein Fenster aufgehebelt und mehrere elektronische Werkzeuge entwendet. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen getätigt oder Personen festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.
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