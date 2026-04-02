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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mann erkennt Dieb, der mit seinem gestohlenen Fahrrad unterwegs war - Festnahme

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (1. April 2026) gegen 10 Uhr meldete ein 22-Jähriger der Polizei, dass er sein zuvor gestohlenes Fahrrad wiedererkannt habe. Ein ihm unbekannter Mann sei kurz zuvor auf dem Rad an ihm vorbeigefahren. Er habe es sofort erkannt, da es eine auffällige gelb-grüne Farbe habe. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten den möglichen Dieb dann am Hauptbahnhof antreffen. Als dieser das Streifenteam bemerkte, flüchtete er in Richtung Hansazentrum. Dort kollidierte er mit einem Sperrpfosten und stürzte. Danach setzte er seine Flucht zu Fuß fort. Schließlich stoppte ein Zeuge den Flüchtigen und hielt ihn fest, bis er von den heraneilenden Polizisten festgenommen werden konnte. Bei einer Überprüfung des 35-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen. Außerdem fanden die Beamten bei seiner Durchsuchung augenscheinliche Betäubungsmittel und Aufbruchswerkzeug. Das Fahrrad konnte dem 22-Jährigen anschließend nach Erbringen eines Eigentumsnachweises ausgehändigt werden. (110)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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