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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen- Papenhausen. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

(rp) Zu einem Einbruchsdiebstahl kam es am Freitag, den 03.04.2026, um 10:29 Uhr, im Bereich der Straße Am Kahlen Berge in Bad Salzuflen (OT Papenhausen). Der unbekannte Täter drang hierbei über ein Fenster in ein Einfamilienhaus ein und entwendete in der Folge mehrere Gegenstände. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen getätigt oder Personen festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231/ 609-0 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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