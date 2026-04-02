POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Diebstahl beider Frontscheinwerfer eines LKW.
Lippe (ots)
Von Montag bis Mittwoch (30.03.2026 - 01.04.2026) entwendeten unbekannte Täter in der Max-Planck-Straße in Holzhausen beide Frontscheinwerfer eines weißen Sattelzugfahrzeugs der Marke Mercedes-Benz (Actros), das am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 entgegen.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell