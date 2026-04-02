POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Diebstahl beider Frontscheinwerfer eines LKW.

Lippe (ots) - Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen (27.-30.03.2026) brachen Unbekannte einen Baucontainer auf dem Gelände des Gymnasiums Horn am Südholzweg auf. Dabei wurden etwa zehn Elektrowerkzeuge im Wert von mindestens 3.000 Euro entwendet. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter ...

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