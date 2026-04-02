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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Eklatanter Verstoß gegen Sozialvorschriften.

Lippe (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Lippe kontrollierten am Mittwoch (01.04.2026) in der Daimlerstraße einen rumänischen Autotransporter, der mit drei Fahrzeugen beladen war, und stellten dabei schwerwiegende Verstöße gegen die Sozialvorschriften fest. Der Fahrer des Transporters hatte nach Absolvierung seiner jeweils erlaubten Lenkzeiten die Fahrerkarte wiederholt aus dem digitalen Kontrollgerät entfernt und war anschließend weitergefahren. Die gesetzlich vorgeschriebene Kontrolle der zurückliegenden 56 Tage brachte zutage, dass der Fahrer arbeitstäglich zwischen 12 und 14 Stunden hinter dem Steuer saß. Die eingesetzte Kontrollsoftware errechnete ein Bußgeld in Höhe von 40.000 Euro, von dem ein Teil noch vor Ort entrichtet wurde. Die verbleibende Summe wird durch das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) eingetrieben.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten dient der Verkehrssicherheit: Übermüdung am Steuer führt zu deutlich eingeschränkter Reaktionsfähigkeit und erhöht das Unfallrisiko erheblich.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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