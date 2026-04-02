Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Billinghausen. Kleinkraftrad gestohlen und in Brand gesetzt.

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 31.03./01.04.2026) gegen 3 Uhr, entwendeten drei bis vier bislang unbekannte Personen ein Kleinkraftrad von einer Terrasse in der Liebigstraße in Billinghausen. Anschließend schoben sie das Fahrzeug zur nahe gelegenen Einmündung Steinweg/Landwehrstraße und setzten es dort in Brand. Das Kleinkraftrad brannte vollständig aus.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

- drei bis vier Personen, Geschlecht unbekannt

- dunkle Jeans; drei Personen mit dunklem Kapuzenpullover, eine Person mit hellem Kapuzenpullover

- alle auf E-Scootern unterwegs, Fluchtrichtung Neudörnweg

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 6 zu melden.

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