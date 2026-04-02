POL-LIP: Lage-Billinghausen. Kleinkraftrad gestohlen und in Brand gesetzt.
Lippe (ots)
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 31.03./01.04.2026) gegen 3 Uhr, entwendeten drei bis vier bislang unbekannte Personen ein Kleinkraftrad von einer Terrasse in der Liebigstraße in Billinghausen. Anschließend schoben sie das Fahrzeug zur nahe gelegenen Einmündung Steinweg/Landwehrstraße und setzten es dort in Brand. Das Kleinkraftrad brannte vollständig aus.
Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:
- drei bis vier Personen, Geschlecht unbekannt
- dunkle Jeans; drei Personen mit dunklem Kapuzenpullover, eine Person mit hellem Kapuzenpullover
- alle auf E-Scootern unterwegs, Fluchtrichtung Neudörnweg
Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 6 zu melden.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell