POL-LIP: Detmold- Pivitsheide. Getränkekiste aus Garage entwendet.
Lippe (ots)
(sb) In der Zeit vom 02.04.2026, ca. 16 Uhr, bis zum 03.04.2026, ca. 7 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einer Garage, in welche zuvor gewaltsam eingedrungen wurde, eine Soft-Drink-Getränkekiste. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen getätigt oder Personen festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231/ 609-0 zu melden.
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