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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold- Pivitsheide. Einbruch in Garage.

Lippe (ots)

(sb) Auf unbekannte Art und Weise verschafften sich bislang nicht bekannte Täter in der Nacht vom 02.03.2026, ca. 22:00 Uhr, auf den 03.03.2026, ca. 9:00 Uhr, Zutritt zu einer Garage in der Mörikestraße in Detmold. Aus dieser wurden ein Mountainbike und zwei zugehörige Wechselrahmen entwendet. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen getätigt oder Personen festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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