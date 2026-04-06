Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

(sb) In der Zeit zwischen Donnerstag (02.04.2026), 09:00 Uhr, und Samstag (04.04.2026), 11:00 Uhr, zerstörten unbekannte Täter die Scheibe eines Einfamilienhauses in der Händelstraße in Bad Salzuflen. Durch die zerstörte Scheibe gelangten sie in das Innere und durchwühlten die Räume. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen getätigt oder Personen festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231/ 609-0 zu melden.

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