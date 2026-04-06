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Polizei Lippe

POL-LIP: Lage- Hagen. Betrunkener verursacht Verkehrsunfall und flüchtet.

Lippe (ots)

Am Karfreitag gegen 23:00 Uhr kam es in der Flachsrotte in Lage- Hagen zu einem Verkehrsunfall. Ein 45jähriger Lagenser fuhr mit seinem Ford zunächst gegen das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw und beschädigte im Anschluss eine Grundstücksmauer. Als mehrere Zeugen auf den Unfall aufmerksam wurden und den Fahrzeugführer ansprachen, flüchtete dieser mit seinem Pkw von der Unfallstelle. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde der 45jährige stark alkoholisiert an seiner Wohnanschrift angetroffen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verkehrsunfallflucht zu.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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