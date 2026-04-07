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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Wohnungseinbrecher stehlen Fernseher und Laptop.

Lippe (ots)

Im Zeitraum 23.03. - 05.04.2026 brachen bislang Unbekannte über ein Fenster in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Teiche ein. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnung nach Diebesgut und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen Fernseher sowie einen Laptop. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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