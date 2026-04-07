POL-LIP: Bad Salzuflen. Werkzeug aus Firmen-Bulli gestohlen.
Lippe (ots)
In der Wiesenstraße wurden zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag (05./06.04.2026) mehrere Arbeitswerkzeuge aus einem geparkten Opel Movano gestohlen. Wie genau sich die Diebe Zutritt zum Firmen-Bulli verschafften, ist noch unklar. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.
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