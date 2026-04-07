Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Tuning-Szene ohne Beanstandungen der Polizei am "Car-Friday" in Lippe unterwegs.

Lippe (ots)

Am Karfreitag (03.04.2026) führte die lippische Polizei zwischen 13 und 20 Uhr eine groß angelegte Kontrolle im Straßenverkehr zum Thema "Car-Friday" durch. Im Fokus standen neben Geschwindigkeitskontrollen auch insbesondere getunte Fahrzeuge, die möglicherweise zu laut, zu schnell oder mit nicht zulässigen Umbauten im Kreisgebiet unterwegs waren.

Erfreulicherweise gab es von Seiten der Polizei bei allen kontrollierten Fahrzeugen aus der Tuning-Szene keinerlei Beanstandungen, so dass alle Fahrerinnen und Fahrer ihre Touren schnell wieder fortsetzen konnten - ein zufriedenstellendes Ergebnis für beide Seiten.

An der B1 (Höhe Abfahrt Bellenberg) und der B 239 in Belle in Horn-Bad Meinberg sowie im Kalletal und Extertal kontrollierten die Einsatzkräfte an diesem Tag die gefahrenen Geschwindigkeiten auf den Straßen. Insgesamt waren 172 Personen zu schnell unterwegs: 35 von ihnen erhielten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, 137 müssen ein Verwarngeld zahlen. In zwei Fällen wurden Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetzt festgestellt.

Trauriger Spitzenreiter des Tages war ein 21-jähriger VW-Fahrer, der im Kalletal in einer 50er Zone mit 93 km/h erwischt wurde. Zusätzlich war sein Wagen nicht zugelassen und auch nicht versichert.

In den kommenden Wochen wird die Polizei weiterhin regelmäßig Kontrollen auf lippischen Straßen durchführen. Zu hohes Tempo ist immer wieder die Ursache für schwerste Verkehrsunfälle - auch mit Verletzten. Vor allem jetzt im Frühling wird es wieder voller im Straßenverkehr, da vermehrt Fahrräder und Motorräder unterwegs sind. Nehmen Sie bitte gegenseitig Rücksicht aufeinander und halten Sie sich an die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen, damit alle sicher und gesund an ihrem Ziel ankommen.

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