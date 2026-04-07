Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Auseinandersetzungen beim Osterräder-Lauf.

Lippe (ots)

Beim traditionellen Osterräder-Lauf in Lügde am Ostersonntag (05.04.2026), den der Großteil der zahlreichen Besucherinnen und Besucher friedlich genoss, musste die Polizei mehrfach einschreiten und Auseinandersetzungen beenden. Es kam zu insgesamt fünf Körperverletzungsdelikten mit Leichtverletzten - zumeist wechselseitig. Polizeikräfte der Wache Blomberg, die die Veranstaltung eng begleiteten, konnten jeweils schnell eingreifen und die Situation beruhigen. In allen fünf Fällen wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzungen geschrieben. Zudem wurde eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet. Gegen insgesamt 15 Personen mussten die Polizeibeamten im Verlauf des Abends und der Nacht Platzverweise aussprechen, da sie sich auffällig verhielten und sich nicht an die Regeln auf dem Veranstaltungsgelände hielten.

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