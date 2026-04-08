POL-LIP: Lemgo. Versuchter Einbruch in Wintergarten.

Lippe (ots) - Am Karfreitag (03.04.2026) führte die lippische Polizei zwischen 13 und 20 Uhr eine groß angelegte Kontrolle im Straßenverkehr zum Thema "Car-Friday" durch. Im Fokus standen neben Geschwindigkeitskontrollen auch insbesondere getunte Fahrzeuge, die möglicherweise zu laut, zu schnell oder mit nicht zulässigen Umbauten im Kreisgebiet unterwegs waren. ...

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