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Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Versuchter Einbruch in Wintergarten.

Lippe (ots)

In der Straße Am Ringofen versuchten Einbrecher am Dienstag (07.04.2026) zwischen 3 und 8 Uhr gewaltsam über ein Fenster in den Wintergarten eines Einfamilienhauses einzudringen, was ihnen jedoch nicht gelang. Zeugenhinweise zum Einbruchsversuch nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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  • 08.04.2026 – 12:27

    POL-LIP: Augustdorf. Einbruch in Kirchengemeinde.

    Lippe (ots) - Zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen (06./07.04.2026) verschafften sich bislang Unbekannte über ein Fenster gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten einer Kirchengemeinde in der Hermannstraße. Die Einbrecher durchwühlten die Räume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim ...

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