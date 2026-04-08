POL-LIP: Lemgo. Versuchter Einbruch in Wintergarten.
Lippe (ots)
In der Straße Am Ringofen versuchten Einbrecher am Dienstag (07.04.2026) zwischen 3 und 8 Uhr gewaltsam über ein Fenster in den Wintergarten eines Einfamilienhauses einzudringen, was ihnen jedoch nicht gelang. Zeugenhinweise zum Einbruchsversuch nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter (05231) 6090 entgegen.
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