POL-LIP: Augustdorf. Einbruch in Kirchengemeinde.
Lippe (ots)
Zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen (06./07.04.2026) verschafften sich bislang Unbekannte über ein Fenster gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten einer Kirchengemeinde in der Hermannstraße. Die Einbrecher durchwühlten die Räume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.
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