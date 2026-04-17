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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Brand in Mehrfamilienhaus

Viernheim (ots)

Der Brand einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Pirmasenser Straße hat am späten Donnerstagabend (16.04.) Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen.

Gegen 23.55 Uhr wurde die Rettungsleitstelle über eine dortige Rauchentwicklung informiert. Die Einsatzkräfte brachten zunächst die Bewohner der übrigen elf Wohnungen ins Freie. In der betroffenen Wohnung befanden sich keine Personen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr anschließend rasch gelöscht werden. Nach Belüftung des Treppenhauses konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Schadens werden von der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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