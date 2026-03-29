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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: drei Verletzte nach Auffahrunfall auf dem Langewanneweg

Hamm-Süden (ots)

Drei PKW-Insassen wurden bei einem Auffahrunfall auf dem Langewanneweg am Sonntag, 29. März leicht verletzt. Gegen 16:35 Uhr befuhr eine 42jährige Hammerin mit ihrem VW Golf den Langewanneweg in südlicher Fahrtrichtung. In Höhe der Von-Herder-Straße fuhr sie aus bislang ungeklärter Ursache auf den vorausfahrenden PKW, Ford einer 52jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeugführerinnen, sowie eine 65jährige Mitfahrerin aus dem VW Golf leicht verletzt. Die Insassen aus dem VW Golf wurden durch die Feuerwehr einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Die Ford-Fahrerin begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden wird auf 8.500 Euro geschätzt, der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (nue)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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