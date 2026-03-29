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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verursacherin nach Unfallflucht an der Langen Reihe ermittelt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht ereignete sich am Sonntag, 29. März um 14:30 Uhr auf der Straße Lange Reihe in Hamm-Uentrop. Hier beobachtete ein Fußgänger, wie ein VW Bulli rückwärts aus einer Grundstückszufahrt fuhr. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem geparkten VW Passat. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden. Anschließend entfernte sich der VW Bulli von der Unfallstelle. Der Zeuge konnte sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges merken und alarmierte die Polizei. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizeiwache Mitte konnten anhand der Zeugenhinweise eine 18jährige Fahranfängerin als Verursacherin des Verkehrsunfalles ermitteln. Gegen diese wurden Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.500 Euro beziffert. (nue)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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