Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flucht nach Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Hamm-Pelkum (ots)

Nach einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr am Donnerstag, 26. März um 17 Uhr auf der Kamener Straße flüchtete einer der Unfallbeteiligten, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Ein 58-jährige Mercedes-Fahrer befuhr die Kamener Straße in südliche Richtung. In Höhe der Einmündung "Am Kirchgraben" kam es zum Verkehrsunfall mit einem weißen Bulli, der die Kamener Straße in nördlicher Richtung befuhr. Dabei kollidierten die linken Außenspiegel beider Fahrzeuge miteinander.

Der Mann aus Hamm hielt sofort an, um eine Unfallaufnahme zu ermöglichen. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr jedoch mit seinem weißen Bulli weiter.

Der Sachschaden am Volvo wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem weißen Bulli oder dem unbekannten Unfallbeteiligten entgegen. (rv)

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