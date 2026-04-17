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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Betrug durch vermeintlichen Bankbrief

Wald-Michelbach (ots)

Am Freitag (17.04.) teilte ein Bürger aus Wald-Michelbach mit, dass er zuvor ein fingiertes Schreiben seiner Bank erhielt. Ersten Ermittlungen zufolge wurde er in dem täuschend echt aussehenden Brief sowie einem anschließenden Telefonat mit einem vermeintlichen Bankberater auf eine Internetseite gelotst. Diese erweckte ebenfalls den Anschein der Echtheit und forderte die Eingabe der Online-Banking-Zugangsdaten. Damit gelangen der oder die Täter an die eingegebenen Daten und nutzten diese anschließend um tatsächliche Überweisungen zu tätigen. Dadurch wurden mehrere tausend Euro erbeutet.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei: Lassen Sie sich am Telefon nicht auf die Herausgabe von Bankdaten oder persönlichen Daten ein. Seien Sie bei Anrufen, in denen es um Überweisungen oder sensible Bankdaten geht, immer misstrauisch. Rufen Sie stets nur ihnen bekannte Online-Banking-Seiten sowie -Apps auf. Hinterfragen Sie die Echtheit, kontaktieren Sie Ihre Bank unter den Ihnen bekannten Rufnummern. Sobald Zweifel aufkommen, sollten sich Betroffene Rat bei Angehörigen holen und die Polizei informieren. Wenn Daten (wie PIN oder Passwort) abgefragt werden, ist davon auszugehen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thilo Becker
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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