Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Odenwaldkreis: Verkehrskontrollen der Polizei/Betrunken am Steuer, ohne Führerschein - BMW sichergestellt

Odenwaldkreis (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen stoppten Beamte der Polizeistationen Erbach und Höchst, unterstützt von Kräften der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen, am Donnerstag (16.04.) im Kreisgebiet insgesamt 22 Fahrzeuge und nahmen hierbei 28 Personen genauer unter die Lupe. Ziel der mobilen Maßnahmen war es, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.

In drei Fällen stoppten die Ordnungshüter Fahrer, die unter Alkoholeinfluss unterwegs waren. So zeigte ein Atemalkoholrest bei einem 79 Jahre alten Autofahrer am Abend in Fränkisch-Crumbach 1,56 Promille an. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Ihn sowie einen Motorradfahrer und den Fahrer eines E-Scooters in Erbach erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Am Abend stoppten die Kontrolleure in der Walther-Rathenau-Allee einen 21-Jährigen in einem BMW. Das Fahrzeug wurde von der Polizei aufgrund technischer Veränderungen zunächst sichergestellt und soll nun von einem Gutachter genauer in Augenschein genommen werden. Die Polizei erstattete Anzeige wegen Verdachts des Erlöschen der Betriebserlaubnis. Zudem wurden zwei weiteren Autofahrern Mängelanzeigen wegen technischer Veränderungen an ihren Fahrzeugen ausgehändigt. Sie müssen nun zeitnah die Behebung der festgestellten Mängel bei der Polizei nachweisen. In zwei Fällen wurden gegen Fahrzeughalter Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet.

In der Bahnhofstraße in Michelstadt ertappten die Beamten kurz nach Mitternacht zudem einen 29 Jahre alten Autofahrer ohne Führerschein. Er wird sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu verantworten haben.

Flankiert wurden die Kontrollen von einer Geschwindigkeitsmessung des Ordnungsamtes Höchst in der Zeit zwischen 16.00 und 17.35 Uhr in der Groß-Umstädter-Straße.

Die Verkehrssicherheitsarbeit zählt zu den Hauptaufgaben der Polizei in Südhessen. Die Kontrollen werden auch zukünftig fortgesetzt.

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