Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kupferdiebstahl an Bahnstrecke - Bundespolizei nimmt zwei Tatverdächtige vorläufig fest.

Bochum (ots)

Am 8. März wurden zwei Männer beim Diebstahl von Kupferkabeln an einer Bahnstrecke gestellt. Mitarbeiter der DB Sicherheit hatten die Tat zuvor über eine Wärmebildkamera beobachtet und die Bundespolizei verständigt. Gegen 01:20 Uhr stellten die Bahnmitarbeiter zwei Männer fest, die sich an einer Bahnstrecke in Bochum-Dahlhausen aufhielten und offenbar Kabel aus einem Kabelschacht zogen. Die Zeugen verständigten umgehend das Bundespolizeirevier Bochum. Die Einsatzkräfte nahmen die Tatverdächtigen am Tatort vorläufig fest. Nach jetzigem Ermittlungsstand zogen ein 33-jähriger Deutscher und ein 55-jähriger kroatischer Staatsangehöriger rund 20 Meter Kupferkabel aus einem Kabelschacht heraus und durchtrennten es. Nach erfolgter Belehrung äußerten sich die beiden Essener nicht. In unmittelbarer Nähe stellten die Beamten eine Säge als mutmaßliches Tatwerkzeug sowie Handschuhe sicher. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls ein und führte vor Ort eine umfangreiche Spurensicherung durch. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer vor Ort entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell