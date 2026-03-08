Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gemeinsamer Ladendiebstahl im Dortmunder Hauptbahnhof Bundespolizei stellt Tatverdächtige

Dortmund (ots)

Am 6. März entwendeten ein 49-Jähriger und eine 42-Jährige gemeinschaftlich Waren im Wert von über 70 Euro aus einem Geschäft im Dortmunder Hauptbahnhof. Gegen 22:00 Uhr bemerkte der Ladendetektiv den Diebstahl und alarmierte die Bundespolizei. Der deutsche Staatsbürger beobachtete, wie der Mann seiner Begleiterin die Ware in die Tasche steckte und wie beide das Geschäft ohne zu bezahlen verließen. Eine Streife der Bundespolizei stellte die beiden Tatverdächtigen im Bahnhof. Nach erfolgter Belehrung äußerten sich die beiden polnischen Staatsbürger nicht zu dem Tatvorwurf. Die Beschuldigten folgten den Einsatzkräften freiwillig zur Wache im Hauptbahnhof Dortmund zur Identitätsfeststellung. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde von beiden abgelehnt. Die beiden Beschuldigten wurden von den Uniformierten entlassen. Zuvor wurden ihre Fingerabdrücke abgenommen. Außerdem wurden Lichtbilder angefertigt. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell