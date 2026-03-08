Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Gemeinsamer Ladendiebstahl im Dortmunder Hauptbahnhof Bundespolizei stellt Tatverdächtige
Dortmund (ots)
Am 6. März entwendeten ein 49-Jähriger und eine 42-Jährige gemeinschaftlich Waren im Wert von über 70 Euro aus einem Geschäft im Dortmunder Hauptbahnhof. Gegen 22:00 Uhr bemerkte der Ladendetektiv den Diebstahl und alarmierte die Bundespolizei. Der deutsche Staatsbürger beobachtete, wie der Mann seiner Begleiterin die Ware in die Tasche steckte und wie beide das Geschäft ohne zu bezahlen verließen. Eine Streife der Bundespolizei stellte die beiden Tatverdächtigen im Bahnhof. Nach erfolgter Belehrung äußerten sich die beiden polnischen Staatsbürger nicht zu dem Tatvorwurf. Die Beschuldigten folgten den Einsatzkräften freiwillig zur Wache im Hauptbahnhof Dortmund zur Identitätsfeststellung. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde von beiden abgelehnt. Die beiden Beschuldigten wurden von den Uniformierten entlassen. Zuvor wurden ihre Fingerabdrücke abgenommen. Außerdem wurden Lichtbilder angefertigt. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Björn Dahle
Telefon: 49 (0) 231/ 56 22 47 - 1012
Mobil: +49 (0) 173/ 71 50 710
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund
www.bundespolizei.de
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell