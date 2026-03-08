Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Alkoholisierter Mann zieht Frau an den Haaren - Bundespolizei ermittelt

Gelsenkirchen (ots)

Am 6. März gegen 22:15 Uhr kam es im Bereich der U-Bahn am Hauptbahnhof Gelsenkirchen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Ersten Erkenntnissen zufolge stellte sich eine 26-jährige deutsche Staatsangehörige in die Tür einer abfahrbereiten U-Bahn, um ihrer Begleitperson das Einsteigen zu ermöglichen. Ein 53-jähriger Mann zog die Frau daraufhin an den Haaren in die Bahn, offenbar um eine pünktliche Abfahrt zu ermöglichen. Die Bundespolizei nahm vor Ort die Personalien aller Beteiligten auf. Nach erfolgter Belehrung äußerte sich der Beschuldigte nicht weiter zum Sachverhalt, entschuldigte sich jedoch im Beisein der Einsatzkräfte bei der Dorstnerin. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Schweizer einen Wert von 1,5 Promille. Die deutsche Staatsangehörige konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle zeitversetzt zum Beschuldigten verlassen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein und sicherte das Videomaterial.

