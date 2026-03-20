Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Deinste: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

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Stade (ots)

Am heutigen Freitagmittag kam es gegen 13:20 Uhr auf der Straße Rehn-Campe, zwischen den Einmündungen Kornstieg und Feldstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen erlitten.

Eine 73-jährige Fredenbeckerin befuhr mit ihrem Fiat 500 die Kreisstraße in Richtung Fredenbeck und beabsichtigte, nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr brachte sie ihr Fahrzeug vorschriftsmäßig zum Stillstand und setzte den Blinker. Eine nachfolgende 35-jährige Fahrerin eines VW Golf aus Deinste bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf das Heck des stehenden Fiat auf.

Beide Frauen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle brachte der Rettungsdienst die Beteiligten zur weiteren Behandlung ins EKS. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

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