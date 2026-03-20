Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Betrunken und ohne Führerschein am Steuer

Stade (ots)

Am Donnerstagmittag bewies ein Streifenteam der Polizei Stade den sprichwörtlichen "richtigen Riecher". Gegen 13:35 Uhr unterzogen die Beamten in der Altländer Straße einen Mazda einer allgemeinen Verkehrskontrolle.

Am Steuer des Fahrzeugs stellten die Einsatzkräfte einen 35-jährigen Mann aus Hollern-Twielenfleth fest. Auf Nachfrage der Beamten räumte der Fahrer ein, nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Während der Kontrolle nahmen die Polizisten zudem deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von rund 1,3 Promille.

Dem 35-Jährigen wurde im EKS eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel vorerst sichergestellt. Diese konnten später einem nüchternen Bekannten des Mannes ausgehändigt werden, der im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

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