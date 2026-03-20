PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Betrunken und ohne Führerschein am Steuer

Stade (ots)

Am Donnerstagmittag bewies ein Streifenteam der Polizei Stade den sprichwörtlichen "richtigen Riecher". Gegen 13:35 Uhr unterzogen die Beamten in der Altländer Straße einen Mazda einer allgemeinen Verkehrskontrolle.

Am Steuer des Fahrzeugs stellten die Einsatzkräfte einen 35-jährigen Mann aus Hollern-Twielenfleth fest. Auf Nachfrage der Beamten räumte der Fahrer ein, nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Während der Kontrolle nahmen die Polizisten zudem deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von rund 1,3 Promille.

Dem 35-Jährigen wurde im EKS eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel vorerst sichergestellt. Diese konnten später einem nüchternen Bekannten des Mannes ausgehändigt werden, der im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren