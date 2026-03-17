Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 66-jährige Autofahrerin bei Verkehrsunfall ums Leben gekommen

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Stade (ots)

Am heutigen frühen Morgen gegen kurz vor 08:00 h ist es in Freiburg (Elbe) in der Allwöhrdener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 66-jährige Autofahrerin ums Leben kam.

Zu der Zeit war die Fahrerin eines Mazda aus Freiburg mit ihrem Auto auf der Landesstraße 111 in Richtung Stade unterwegs.

Laut Zeugenaussagen kam die Frau dann auf gerader Strecke alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und landete mit ihrem Auto in dem dortigen Seitengraben.

Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch eine Rettungswagenbesatzung und den Notarzt aus dem Landkreis Cuxhaven konnte der Frau schließlich nicht mehr geholfen werden. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Feuerwehr Freiburg rückte an der Unfallstelle an. Die Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst und sicherten das Unfallfahrzeug ab.

Die L 111 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen mit Unterstützung durch die Feuerwehr zeitweise voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

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